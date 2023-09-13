Гол Рондона принёс Венесуэле победу над Парагваем в отборе на ЧМ-2026

В Матурине на стадионе «Монументаль де Матурин» завершился матч 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2026 в Южной Америке между Венесуэлой и Парагваем, в котором хозяева одержали победу со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил с пенальти на 90+3-й минуте бывший форвард «Рубина», «Зенита» и ЦСКА Хосе Саломон Рондон.

Венесула одержала первую победу в текущем отборе. На счету команды стало три очка. В активе Парагвая одно набранное очко.

В отборочном турнире ЧМ-2026 в Южной Америке принимают участие 10 сборных, которые сыграют друг с другом в два круга. Команды, которые займут места с первого по шестое, квалифицируются в финальный турнир. Отбор в Южной Америке закончится в сентябре 2025 года.

Сборная, оказавшаяся на седьмом месте, выступит в межконтинентальном плей-офф. В нём также сыграют две команды из зоны КОНКАКАФ и по одной от Азии, Африки и Океании. Они разыграют последние две путёвки на ЧМ.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые в истории сыграют 48 сборных.