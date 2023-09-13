Защитника «Балтики» удалили с поля за грубый фол в отборочном матче ЧМ-2026

Боливийский защитник калининградской «Балтики» Роберто Фернандес получил красную карточку в первом тайме домашнего для его сборной отборочной игре чемпионата мира-2026 в Южной Америке против Аргентины (0:3).

Уже на 15-й минуте игрок РПЛ получил предупреждение за фол на полузащитнике аргентинцев Анхеле Ди Марии. При счёте 0:1, на 39-й минуте, Фернандес грубо нарушил правила на чужой половине поля на защитнике соперника Кристиане Ромеро — боливиец, тянувшись за мячом, ударил соперника шипами бутсы по ноге. За это уругвайский судья Эстебан Остохич сразу показал футболисту «Балтики» красную карточку, без второй жёлтой. Через несколько минут Аргентина забила второй гол в матче и в итоге одержала крупную победу.

Боливия потерпела второе поражение в текущем отборе на ЧМ-2026. Ранее команда в гостях проиграла Бразилии (1:5). В том матче Фернандеса заменили на 58-й минуте.