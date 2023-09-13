«Акрон» арендовал хавбека «Уфы»

«Акрон» арендовал до конца сезона-2023/2024 24-летнего полузащитника «Уфы» Артёма Погосова, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба. Соглашение предусматривает право выкупа игрока.

Погосов является воспитанником астраханского футбола. Игрок дебютировал за главную команду родного региона в сезоне-2018/2019, когда «Волгарь» выступал во Второй лиге. Вместе с астраханцами Артём поднялся в подэлитный дивизион, где ещё два сезона был игроком основного состава. Всего за «Волгарь» он сыграл 122 матча, забил 17 голов и сделал 10 передач.

Прошлым летом Погосов подписал долгосрочный контракт с «Уфой». В сезоне-2022/2023 он отметился двумя голами в 27 матчах в официальных турнирах. В нынешнем сезоне хавбек провёл за «Уфу» пять матчей во Второй лиге и один в Кубке страны. В прошлом новобранец «Акрона» получал вызовы в молодёжную сборную России.

«Акрон» занимает пятое место в Первой лиге после девяти туров нынешнего сезона. На счету команды 14 очков.