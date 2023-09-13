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Матч завершился со счетом 0:0

Сборная Чили не смогла обыграть сборную Колумбии в отборе ЧМ – 2026
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Сегодня, 13 сентября сборная Чили сыграла вничью со сборной Колумбии во втором туре отборочного турнира Чемпионата мира — 2026 в зоне Южной Америки. Встреча на стадионе Монументаль Давид Арельяно (Сантьяго) завершился со счетом 0:0.

В первом туре сборная Чили проиграла сборной Уругвая со счетом 1:3. Колумбийцы в свою очередь обыграли Венесуэлу (1:0).

Таким образом, Чили по итогам двух туров занимает восьмое место с одним очком. Колумбия расположилась на второй строчке (четыре очка). Лидирует в отборе Аргентина (шесть очков).

Всего в отборе на Чемпионат мира участвует 10 стран. Первые шесть по итогам двух кругов попадут в финальную часть турнира, седьмое место сыграет в межконтинентальном плей-офф.

Чемпионат мира – 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире примет участие 48 сборных, которые сыграют в 16 городах.

Прошлый ЧМ – 2022 проходил в Катаре. По итогам турнира победителем стала сборная Аргентины, обыгравшая в финале Францую со счетом 3:3 (4:2 – по пенальти).

ЧМ-2026 - Южная Америка . Южная Америка. 2-й тур
13 сентября 2023, среда. 03:30 МСК
Чили
Окончен
0 : 0
Колумбия
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