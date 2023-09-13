Салихова — об игре сборной России: если Карпин придёт в «Спартак», будет то же самое

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о товарищеском матче сборной России со сборной Катара. Вчера, 12 сентября, Россия сыграла вничью в гостевом матче с Катаром. Встреча в Дохе завершилась со счётом 1:1.
«Если Карпин придёт в «Спартак», будет примерно то же самое. Поэтому посмотрите на сборную, нравится такая игра? Это для адептов «Валера, верим» пилотная версия», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».
Сборная России провела тренировки в Новогорске с 4 по 12 сентября. Команда Карпина сыграла три товарищеские игры: дважды с олимпийской сборной Египта (первый матч — 1:1, второй — 1:2), и матч с Катаром (1:1). Всего на сборы было вызвано 49 футболистов.
Весной 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в турнирах под своей эгидой. После этого команда Валерия Карпина играла только в товарищеских матчах. Россия обыграла Киргизию и Ирак (2:1 и 2:0) и сыграла вничью с командами Таджикистана, Узбекистана (оба матча – 0:0) и Ирана (1:1).
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