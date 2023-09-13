Сенников — о Баринове: сейчас он всей душой за «Локомотив»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о словах полузащитника Дмитрия Баринова, который заявил о готовности стать новым Дмитрием Лоськовым для железнодорожников.

«Конечно, сейчас он всей душой за «Локомотив», он там капитан команды, и ему бы хотелось, чтобы так было дальше, но будущее никто не знает. Но и болельщикам нельзя так сильно воспринять уход игрока через 10 лет, если вдруг что-то будет. К примеру, Фернандес был игроком ЦСКА, всей душой был за команду, но карьера так сложилась, что он перешёл в «Зенит». Но всё может быть, никто не застрахован, поэтому не стоит обижаться. Баринов опирается на чувства, которые у него сегодня, поэтому так и говорит. Он же не знает, что будет через пять лет», — сказал Сенников Metaratings.ru.



Баринов является воспитанником «Локомотива», прошёл путь от академии до основной команды. За железнодорожников 27-летний полузащитник выступает с июля 2016 года. За это время Баринов провёл за клуб 192 матча, забил 9 мячей и отдал 13 голевых передач.



Полузащитник стал капитаном команды с октября 2021 года, после травмы вратаря Гильерме.