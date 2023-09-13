Сенников — о Баринове: сейчас он всей душой за «Локомотив»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о словах полузащитника Дмитрия Баринова, который заявил о готовности стать новым Дмитрием Лоськовым для железнодорожников.
«Конечно, сейчас он всей душой за «Локомотив», он там капитан команды, и ему бы хотелось, чтобы так было дальше, но будущее никто не знает. Но и болельщикам нельзя так сильно воспринять уход игрока через 10 лет, если вдруг что-то будет. К примеру, Фернандес был игроком ЦСКА, всей душой был за команду, но карьера так сложилась, что он перешёл в «Зенит». Но всё может быть, никто не застрахован, поэтому не стоит обижаться. Баринов опирается на чувства, которые у него сегодня, поэтому так и говорит. Он же не знает, что будет через пять лет», — сказал Сенников Metaratings.ru.
Баринов является воспитанником «Локомотива», прошёл путь от академии до основной команды. За железнодорожников 27-летний полузащитник выступает с июля 2016 года. За это время Баринов провёл за клуб 192 матча, забил 9 мячей и отдал 13 голевых передач.
Полузащитник стал капитаном команды с октября 2021 года, после травмы вратаря Гильерме.
- 13 сентября 2023
-
09:10
-
09:00
-
08:59
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:27
-
08:07
-
07:43
-
07:28
-
07:11
-
05:37
-
04:59
-
04:52
-
04:31
-
04:12
-
03:39
-
03:37
-
03:32
-
03:12
-
02:51
-
02:33
-
02:24
-
02:18
-
02:08
-
02:00
-
01:49
-
01:43
-
01:36
-
01:04
-
00:50
-
00:45
-
00:40
-
00:33
-
00:33