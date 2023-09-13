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У красно-белых четыре матча без побед

Камоцци – о Черчесове в «Спартаке»: не лучший вариант
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о кандидатуре Станислава Черчесова на пост главного тренера московского «Спартака».

«На мой взгляд, Черчесов — не лучший вариант для «Спартака». Впрочем, как и Абаскаль. Есть множество других специалистов, которые подошли бы красно-белым и сделали бы команду сильнее. Черчесов — опытный тренер, но сомневаюсь, что его стиль подойдет нынешнему «Спартаку», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Черчесов уже тренировал «Спартак» в сезоне 2007/2008. По итогам чемпионата красно-белые заняли второе место с 59 очками. После «Спартака» 60-летний специалист возглавлял «Амкар», московское «Динамо», сборную России и «Ференцварош».

«Спартак» после семи туров РПЛ идет на девятом место с десятью очками. Безвыигрышная серия команды составляет четыре матча: поражения от «Урала» (2:3), «Зенита» (1:3) и «Краснодара» (0:2), а также ничья с «Ахматом» (0:0).

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