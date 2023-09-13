Камоцци – о Черчесове в «Спартаке»: не лучший вариант

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о кандидатуре Станислава Черчесова на пост главного тренера московского «Спартака».
«На мой взгляд, Черчесов — не лучший вариант для «Спартака». Впрочем, как и Абаскаль. Есть множество других специалистов, которые подошли бы красно-белым и сделали бы команду сильнее. Черчесов — опытный тренер, но сомневаюсь, что его стиль подойдет нынешнему «Спартаку», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».
Черчесов уже тренировал «Спартак» в сезоне 2007/2008. По итогам чемпионата красно-белые заняли второе место с 59 очками. После «Спартака» 60-летний специалист возглавлял «Амкар», московское «Динамо», сборную России и «Ференцварош».
«Спартак» после семи туров РПЛ идет на девятом место с десятью очками. Безвыигрышная серия команды составляет четыре матча: поражения от «Урала» (2:3), «Зенита» (1:3) и «Краснодара» (0:2), а также ничья с «Ахматом» (0:0).
- 13 сентября 2023
-
09:10
-
09:00
-
08:59
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:27
-
08:07
-
07:43
-
07:28
-
07:11
-
05:37
-
04:59
-
04:52
-
04:31
-
04:12
-
03:39
-
03:37
-
03:32
-
03:12
-
02:51
-
02:33
-
02:24
-
02:18
-
02:08
-
02:00
-
01:49
-
01:43
-
01:36
-
01:04
-
00:50
-
00:45
-
00:40
-
00:33
-
00:33