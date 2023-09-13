«Бавария» установила памятник Герду Мюллеру рядом с домашним стадионом

Мюнхенская «Бавария» установила памятник бывшему нападающему клуба Герду Мюллеру возле «Альянц Арены».

Профессиональную футбольную карьеру Мюллер начал в 1960 году в клубе «ТСВ 1861». В 1964 году он перешёл в «Баварию», его партнёрами по команде стали будущие звёзды немецкого футбола Франц Беккенбауэр и Зепп Майер. С «Баварией» Мюллер выиграл почти все возможные трофеи европейского футбола 1960-х и 1970-х годов. Причём во всех этих победах сам Герд сыграл существенную роль. В 427 матчах Бундеслиги он забил 365 голов.

В сезоне-1971/1972 он забил 40 голов и установил рекорд высшего немецкого дивизиона по результативности за сезон, который удерживался до тех пор, пока Роберт Левандовски не забил 41 гол по ходу кампании-2020/2021. Кроме того, долгое время Мюллеру принадлежал единоличный рекорд еврокубков: 69 голов в 77 матчах (20 октября 2010 года рекорд был побит испанским нападающем Раулем). В 1979 году Мюллер перебрался в США, где отыграл три сезона за клуб «Форт-Лодердейл Страйкерс».

За сборную ФРГ Мюллер дебютировал 12 октября 1966 года в товарищеском матче со сборной Турции. Всего за национальную команду он провёл 62 матча и забил 68 мячей. Из жизни Мюллер ушёл летом 2021 года в возрасте 75 лет.