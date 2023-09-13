Радимов: мы будем на уровне Андорры, если радикально не пересмотрим весь наш футбол

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов жёстко раскритиковал сборную России после ничейного результата в товарищеском матче с национальной командой Катара.

«С учётом соперников результаты, мягко говоря, печальные. И к тренеру тут вопросов меньше всего. Ребята, не обижайтесь, но с таким уровнем мастерства, который вы продемонстрировали, можно констатировать только наше чудовищное отставание. Если мы не пересмотрим радикально весь наш футбол, мы так и будем вариться в собственном соку. Во многих компонентах мы просто обманываем себя! Да, за нашей РПЛ интересно следить, но не открою Америки, если скажу, что уровень мастерства очень низкий. Против таких соперников даже с учётом невысокой мотивации должно быть ощутимо мастерство, его должно быть видно, но этого ведь нет. А есть только подача Хлусевича с места без сопротивления куда-то в Персидский залив. Ну так нельзя! А ведь он ещё и капитан сборной…

Если мы не пересмотрим происходящее в нашем футболе и не поменяем целый ряд аспектов, таких как психология, интенсивность, техническое мастерство, принятие решений у игроков, то боюсь, что к моменту полноценного возвращения на международную арену мы будем на уровне Андорры! А чем закончился матч Андорра — Беларусь несколько дней назад мы знаем — 0:0 с одним ударом в створ», — написал Радимов в своём телеграм-канале.