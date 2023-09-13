Карапузов: ушёл из «Ахмата», так как не хотел работать с Ташуевым

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов рассказал, что не остался в «Ахмате» из-за бывшего главного тренера грозненцев Сергея Ташуева.

«Быстро ли согласился на аренду в «Пари НН»? После окончания отпуска и начала сборов особо не думал. По истечении первых двух недель на сборах с «Динамо» сказал, что хочу уйти в аренду. «Пари НН» и Сергей Николаевич были больше всех заинтересованы, и я проявлял интерес.

Был ли вариант снова в этом сезоне играть за «Ахмат»? Да, такой вариант был, но я не захотел работать с Ташуевым. Почему? Руководству клуба я сказал, что очень им благодарен за два года. При других обстоятельствах я бы перешёл в «Ахмат», но не к этому тренеру», — приводит слова Карапузова издание «РБ Спорт».