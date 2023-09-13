Карапузов: ушёл из «Ахмата», так как не хотел работать с Ташуевым
Поделиться
Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов рассказал, что не остался в «Ахмате» из-за бывшего главного тренера грозненцев Сергея Ташуева.
«Быстро ли согласился на аренду в «Пари НН»? После окончания отпуска и начала сборов особо не думал. По истечении первых двух недель на сборах с «Динамо» сказал, что хочу уйти в аренду. «Пари НН» и Сергей Николаевич были больше всех заинтересованы, и я проявлял интерес.
Был ли вариант снова в этом сезоне играть за «Ахмат»? Да, такой вариант был, но я не захотел работать с Ташуевым. Почему? Руководству клуба я сказал, что очень им благодарен за два года. При других обстоятельствах я бы перешёл в «Ахмат», но не к этому тренеру», — приводит слова Карапузова издание «РБ Спорт».
Материалы по теме
Комментарии
- 13 сентября 2023
-
10:33
-
10:26
-
10:20
-
10:18
-
10:04
-
10:00
-
09:53
-
09:47
-
09:43
-
09:31
-
09:30
-
09:25
-
09:17
-
09:17
-
09:10
-
09:00
-
08:59
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:27
-
08:07
-
07:43
-
07:28
-
07:11
-
05:37
-
04:59
-
04:52
-
04:31
-
04:12
-
03:39
-
03:37
-
03:32
-
03:12
-
02:51
Партнерский контент