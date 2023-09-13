«Барселона» сыграет в форме с лого Rolling Stones в матче с «Реалом»

В ближайшем матче с «Реалом» каталонская «Барселона» сыграет в форме с лого группы Rolling Stones. Об этом информирует RAC1.

Подчёркивается, что «Барселона» принимает участие в «эль класико» с логотипами музыкантов и групп в рамках сотрудничества со стриминговым сервисом Spotify. Нанесение логотипа Rolling Stones на форму будет приурочено к выходу альбома группы Hackneys Diamonds, который намечен на 20 октября. Это первый альбом группы за 18 лет. «Барселона» и Spotify обговаривают последние детали сделки. После этого о ней объявят официально. Сам матч с «Реалом» запланирован на 28–29 октября.

Напомним, после четырёх туров команда Хави набрала 10 очков и на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.