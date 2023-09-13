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Игорь Осинькин объяснил, чего не хватило сборной России для победы в матче с Катаром

Игорь Осинькин объяснил, чего не хватило сборной России для победы в матче с Катаром
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин объяснил, чего не хватило сборной России для победы в товарищеском матче с национальной командой Катара (1:1).

«Товарищеский матч, конечно, команде не хватает сыгранности и какой-то конкретики для того, чтобы объединиться. Когда сборная играет часто, то игроки лучше понимают задачи, которые им ставит тренер. Для сборной России любой матч очень важен. За такие матчи каждый футболист должен цепляться и стараться попасть в сборную. И в такой ситуации — тоже», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В состоявшемся накануне матче между сборными России и Катара команды победителя не выявили — 1:1. На гол Ахмеда Алаэльдина россияне ответили точным ударом Александра Солдатенкова.

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