Спаллетти — об освистывании Доннаруммы: мы обязаны вести себя как профессионалы

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти поделился мнением насчёт того, что болельщики итальянцев освистывали вратаря национальной команды Джанлуиджи Доннарумму во время матча с Украиной.
«Если они освистывали его, значит, им показалось, что он делает что-то неправильно. Не люблю тех, кто потом реагирует на такие действия фразочками в социальных сетях. Мы обязаны вести себя как профессионалы, а не как избалованные дети. Необходимо соблюдать спокойствие», – приводит слова Спаллетти журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Напомним, вчера, 12 сентября, в матче квалификации к Евро-2024 сборная Италии обыграла национальную команду Украины со счётом 2:1. После четырёх туров «Скуадра адзурра» набрала семь очков и на текущий момент занимает второе место в отборочной группе C.
- 13 сентября 2023
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