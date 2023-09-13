Федерация футбола Румынии осудила фанатов за баннер «Косово — это Сербия»

Федерация футбола Румынии осудила болельщиков за политические баннеры во время матча со сборной Косова. Напомним, фанаты забросали поле файерами, скандируя политические лозунги и вывесив провокационные баннеры на трибунах. В частности, надписи на плакатах гласили «Косово — это Сербия», «Бессарабия — это Румыния».

«Румынская федерация футбола решительно осуждает безответственное поведение группы болельщиков с южной трибуны, которое привело к остановке вчерашнего матча между Румынией и Косово. Прежде всего, мы поддерживаем главный принцип футбола в Румынии, а именно невмешательство политики в спортивную деятельность.

Федерация решительно осуждает провокационные послания политического, идеологического, религиозного или оскорбительного характера, которые категорически запрещены на стадионах. Все это осуществляла на трибунах небольшая группа так называемых болельщиков, влияя на нормальный ход матча. Хулиганские действия осудили остальные зрители стадиона, которых лишили желаемого и оплаченного футбольного зрелища.

Федерация футбола Румынии сожалеет о неудачном опыте, который пришлось пережить большинству зрителей, и благодарит их за фантастическую поддержку нашей сборной", — сказано в заявлении Федерации футбола Румынии.

Ранее румынская ассоциация уже подвергалась наказаниям от УЕФА из-за поведения болельщиков на матче молодёжных сборных Румынии и Украины. Во время Евро-2023, который принимали Румыния и Грузия, болельщики также скандировали политические лозунги, бросали на поле файеры и дымовые шашки.