Денис Глушаков: результаты сборной России не расстраивают

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков считает, что сборная России по футболу в отсутствие официальных матчей просматривает игроков на перспективу, поэтому расстраиваться из-за её результатов не нужно.
«Тут много всяких нюансов, задачи Российского футбольного союза и тренера, тут, наверное, не был на первом месте какой-то результат. Понятно, что все всегда хотят выиграть, но, может быть, были другие нюансы. В последнее время в основном вничью играем. Мало забиваем, значит, нападение плохо играет, но если пропускаем от таких сборных, то тоже значит, что что-то не так. То есть где-то деградируем, а не получаем хороший результат.
Не расстраивают такие результаты. Я думаю, что расстраиваться нет смысла, потому что непонятно, к чему готовимся, а просто просматриваем игроков. Здесь с такой стороны нужно смотреть. Я понимал, что с Катаром сложно играть, я как раз дебютировал за сборную России в матче с этой командой, раза два играл с ними, были ничья и поражение. Чем тогда запомнился Катар, так это тем, что там тяжело было играть, потому что жарко, а также у них была быстрая команда, так как набирали много футболистов из других регионов и стран, давали им паспорта. То есть живая, быстрая команда с хорошим полем, так что дома они играют довольно неплохо», — приводит слова Глушакова ТАСС.
Напомним, накануне сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.
- 13 сентября 2023
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