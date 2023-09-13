Форвард сборной Бразилии Ришарлисон сообщил о планах обратиться к психологу

Нападающий сборной Бразилии и «Тоттенхэма» Ришарлисон признался, что планирует обратиться к психологу.

«На поле я счастливый командный игрок, стараюсь помогать команде. Но иногда всё происходит не так, как мы того хотим. Думаю, это связано с тем, что происходило за пределами поля и встало у меня на пути. Даже если ты хочешь сделать всё правильно, всё идёт не так, как нужно. Последние пять месяцев были неспокойными вне поля для меня. Сейчас дома всё в порядке. Люди, которые размышляли лишь о моих деньгах, ушли.

Теперь всё должно пойти своим чередом. Я возвращаюсь в Англию и собираюсь посетить психолога. Я сделаю это для того, чтобы стать сильнее. Верю, что получу вызов на следующие матчи сборной, я буду усердно работать в «Тоттенхэме». Уверен, всё наладится», — приводит слова Ришарлисона Globo Esporte.

Отметим, что в 2023 году бразильский нападающий забил два гола в 29 матчах за «Тоттенхэм» и сборную Бразилии.