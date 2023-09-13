Самедов: если есть шанс играть за границей, то это здорово. Турция сейчас сильнее РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов считает, что российские футболисты должны уезжать за границу, если есть такая возможность. По его мнению, чемпионат Турции сейчас сильнее Российской Премьер-Лиги.

«Согласен, если есть возможность ехать и играть за границей, то это здорово. Если играешь в наиболее сильной лиге — это повышает уровень мастерства. Мне кажется, даже чемпионаты Сербии и Турции дают что‑то, первый неплохой и игра в еврокубках, второй сейчас сильнее нашего», — приводит слова Александра Самедова «Матч ТВ».

Напомним, вчера сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром. Игра завершилась со счётом 1:1. После матча наставник российской команды Валерий Карпин порекомендовал молодым игрокам уезжать в Европу.