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Самедов: если есть шанс играть за границей, то это здорово. Турция сейчас сильнее РПЛ

Самедов: если есть шанс играть за границей, то это здорово. Турция сейчас сильнее РПЛ
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов считает, что российские футболисты должны уезжать за границу, если есть такая возможность. По его мнению, чемпионат Турции сейчас сильнее Российской Премьер-Лиги.

«Согласен, если есть возможность ехать и играть за границей, то это здорово. Если играешь в наиболее сильной лиге — это повышает уровень мастерства. Мне кажется, даже чемпионаты Сербии и Турции дают что‑то, первый неплохой и игра в еврокубках, второй сейчас сильнее нашего», — приводит слова Александра Самедова «Матч ТВ».

Напомним, вчера сборная России сыграла вничью в товарищеском матче с Катаром. Игра завершилась со счётом 1:1. После матча наставник российской команды Валерий Карпин порекомендовал молодым игрокам уезжать в Европу.

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