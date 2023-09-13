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«Челси» представил третью форму на сезон-2023/2024

«Челси» представил третью форму на сезон-2023/2024
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Лондонский «Челси» представил третью форму на сезон-2023/2024.

Третий, или резервный, комплект лондонцев выполнен в так называемом итонском голубом цвете. При изготовлении формы «Челси» и компания Nike, являющаяся техническим спонсором клуба, вдохновлялись самой первой формой лондонцев, в которой команда играла в период с 1905 по 1907 год.

В этой форме «Челси» сыграет с «Борнмутом» в матче 5-го тура английской Премьер-лиги, который состоится в воскресенье, 17 сентября. По состоянию на сегодняшний день команда Маурисио Почеттино занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своём счету четыре набранных очка. В первых четырёх матчах нового сезона «Челси» добыл только одну победу — над «Лутоном» (3:0) в конце августа.

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