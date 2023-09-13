Нападающий «Атлетика» Уильямс может стать заменой Салаха для «Ливерпуля»

Руководство «Ливерпуля» заинтересовано в приобретении нападающего «Атлетика» Нико Уильямса. Об этом сообщает Todofichajes.
По информации источника, 21-летний испанец рассматривается «Ливерпулем» в качестве замены Мохамеду Салаху, который с большой вероятностью покинет клуб после завершения сезона-2023/2024. Главный тренер красных Юрген Клопп лично следит за игрой Уильямса. Сообщается, что переход испанского нападающего в «Ливерпуль» может быть осуществлён будущим летом. Сумма отступных за трансфер перспективного форварда составляет € 60 млн.
Напомним, в нынешнем сезоне Уильямс принял участие в четырёх матчах Ла Лиги, в которых отметился двумя голевыми передачами. В прошлом розыгрыше чемпионата Испании испанец сыграл в 36 матчах (шесть голов и четыре результативные передачи).
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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