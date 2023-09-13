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Сергей Силкин: если игроки будут уезжать, сборная России станет сильнее

Сергей Силкин: если игроки будут уезжать, сборная России станет сильнее
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением насчёт слов наставника сборной России Валерия Карпина, который после матча с Катаром сказал, что молодым российским футболистам необходимо уезжать из РПЛ для того, чтобы они прогрессировали.

«Поддерживаю точку зрения Карпина. В Европе надо доказывать свою состоятельность, а здесь в своих командах игроки начинают прозябать. Эти слова сказаны с акцентом на то, чтобы футболисты прибавляли для успехов сборной. Если игроки уедут, сборная станет сильнее и футболисты будут прогрессировать. Когда исполнитель выходит на поле в составе иностранной команды, он должен играть лучше, иначе прогресса не будет, его журналисты сожрут», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

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