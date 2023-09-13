Экс-игрок «Кубани» Чугунов — о матчах сборной России: большого смысла в них не вижу

Бывший полузащитник «Кубани» Александр Чугунов поделился мнением насчёт целесообразности товарищеских матчей сборной России, проведённых в сентябре.

«Всем известно, кто как выглядит, кто на что способен. Просто вызвать футболистов и провести три товарищеских матча – такой необходимости больше нет. Если составы меняются в каждом матче или в каждом тайме, это значит, что никакие связи и линии сейчас не наигрываются. Это селекционный сбор, большого смысла я в нём не вижу», – приводит слова Чугунова «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, сборная России под руководством Карпина провела сборы в Новогорске. Тренировки прошли с 4 по 12 сентября. В этот период сборная сыграла три товарищеских матча. Дважды команда сыграла с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2) и один раз с Катаром (1:1).