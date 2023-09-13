Сафонов высказался о конкуренции с Агкацевым в «Кранодаре»
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Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов высказался о конкуренции со Станиславом Агкацевым. Он признался, что спокойно воспринял тот факт, что место в воротах «Краснодара» в финале Кубка России прошлого сезона занял Агкацев.
«Я адекватный, тогда было понятно, что мы не боремся за медали и не вылетаем. Я понимал, что моя помощь команде не нужна сейчас. Я очень хорошо отношусь к Стасу, считаю, что он топ-вратарь, он готов играть в РПЛ. Если бы играл кто-то из молодёжки, я бы переживал. Для команды это было лучше. Стас – классный человек, классный друг и классный вратарь. Его наигрывали к финалу, вообще вопросов не было, я понимал, что он сильнее», – сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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