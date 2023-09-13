Источник: Солтмурад Бакаев близок к переходу в «Родину»

Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Родине». Об этом сообщает Metaratings.

По сведениям источника, стороны согласовывают последние нюансы сделки, речь идёт об аренде с правом выкупа. Бакаев готов отказаться от части зарплаты, а ещё часть ему будет доплачивать «Рубин». Если сделка будет закрыта сегодня, то 14 сентября игрок должен прибыть в расположение команды Дмитрия Парфёнова.

Бакаев выступает за «Рубин» с 2020 года после перехода из «Спартака». На его счету шесть голов и семь результативных передач в 92 матчах за казанскую команду. В нынешнем сезоне 24-летний россиянин провёл только один матч в рамках Российской Премьер-Лиги и не записал на свой счёт результативных действий.