Источник: Солтмурад Бакаев близок к переходу в «Родину»
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Полузащитник «Рубина» Солтмурад Бакаев с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Родине». Об этом сообщает Metaratings.
По сведениям источника, стороны согласовывают последние нюансы сделки, речь идёт об аренде с правом выкупа. Бакаев готов отказаться от части зарплаты, а ещё часть ему будет доплачивать «Рубин». Если сделка будет закрыта сегодня, то 14 сентября игрок должен прибыть в расположение команды Дмитрия Парфёнова.
Бакаев выступает за «Рубин» с 2020 года после перехода из «Спартака». На его счету шесть голов и семь результативных передач в 92 матчах за казанскую команду. В нынешнем сезоне 24-летний россиянин провёл только один матч в рамках Российской Премьер-Лиги и не записал на свой счёт результативных действий.
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