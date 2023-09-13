Червиченко: ехать нужно в топовые команды Европы, а вытаптывать кипрские газоны нет смысла

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о том, что молодым футболистам нужно уезжать в Европу.
«Если мы подходим, что это говорит тренер национальной команды, который хочет, чтобы игроки повышали качество, то это нормально. Тем более Карпин привёл в пример Хорватию, только наших игроков не разбирают, как у них. Во-вторых, хорваты играют в топовых командах, а у нас всего один-два человека. На поле видна разница — бросался в глаза уровень игры Головина. Он быстрее, резче. Многие не понимали до конца, что Головин хотел. Он привык к одному уровню футбола, а у нас большинство дохлого по кладбищу таскают.
Наверное, слова Карпина имеют право на жизнь. Если ехать в топовые команды Европы, то это правильно, а вот вытаптывать кипрские газоны нет смысла, хотя это тоже Европа», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 13 сентября 2023
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