Сафонов — о финале Кубка: понимал, что для «Краснодара» будет лучше, если я не сыграю

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов вспомнил о подготовке к финалу Фонбет Кубка России с ЦСКА в сезоне-2022/2023 и своём разговоре с главным тренером «быков» Владимиром Ивичем.

«После игры с «Ахматом» у нас была неделя подготовки к финалу Кубка. Выхожу на тренировки, и закрадывается мысль, что я не буду играть. Так прошло два-три дня. Мы уехали в Москву готовиться за четыре дня до финала. И на первой тренировке я уже начинаю быть уверен, что я не играю, но у меня не было разговора с тренером. Непонимание очень сильно давило на меня. Если мне что-то не нравится или в команде конфликт, то я привык разговаривать. Мне очень некомфортно.

Я перед финалом поговорил с тренером, попросил пообщаться со мной. Я начал разговор: «Скажите мне, пожалуйста, в лицо: играю я или нет? Потому что для меня это важно, для меня сейчас тяжёлый период». Когда он мне сказал, что я не играю, я понял, что ждал от него этого. Потому что для команды будет лучше, если не буду играть. Вот у меня такие были мысли. Я сам не откажусь играть, но я понимал, что мне не нужно выходить на этот матч. Я не ожидал от себя этого. Это мои последние изменения и откровенности самому себе», – сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».