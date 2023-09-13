Юрий Жирков: наши клубы могли бы выиграть ЛЕ, если бы не отстранение

Бывший футболист ЦСКА и «Челси» Юрий Жирков предположил, как российские клубы выступали бы в еврокубках.

«Молодые ребята, как вы и сказали, нигде не играют. Им негде себя показать. О чём можно говорить? Верю ли я, что российский клуб снова выиграет Лигу Европы? Сейчас есть третий кубок — Лига конференций. Почему бы его нашим клубам не выиграть? Мне кажется, нашим клубам можно было бы и Лигу Европы выиграть, если бы не отстранение. Но мы нигде не играем», — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Напомним, ЦСКА завоевал Кубок УЕФА в 2005 году, а «Зенит» стал обладателем этого трофея в 2008 году. Кроме того, сине-бело-голубые стали обладателем Суперкубка УЕФА. С сезона-2009/2010 турнир был переименован в Лигу Европы.