Матвей Сафонов: я за футболом вообще не слежу, только за РПЛ
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Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов признался, что не следит за футболом, кроме Российской Премьер-Лиги. Он подчеркнул, что иногда смотрит свои матчи в формате обзоров.
«Слежу ли за «Барселоной»? Я за футболом вообще не слежу. Вообще? Да. За РПЛ только. Смотрю обзоры. А свои игры? Тоже обзоры. Фоном где-то можно посмотреть, но дома не смотрю матчи», – сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
Напомним, после семи туров «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Быки» набрали 17 очков и опережают на три балла московское «Динамо», «Зенит» и «Крылья Советов». В последний раз краснодарская команда попадала в тройку сильнейших по итогам чемпионата в сезоне-2019/2020.
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