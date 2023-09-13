Катарский журналист: сыграть против такой сильной команды, как Россия, — хороший опыт

Катарский журналист Махмуд Фадли поделился впечатлениями от сборной России.

«Приятно видеть сборную России в Катаре – в нашей стране всем рады. Кроме того, для катарской сборной это определённо хороший опыт – сыграть против такой сильной команды, как Россия. Для нас это полезная встреча. Мы готовили команду к домашнему чемпионату мира пять-шесть лет, а потом она там провалилась. Люди, которые уходили с трибун на матче открытия, просто не смогли принять эту ситуацию – это было абсолютно неожиданно для всех. Все думали, что мы выйдем из группы, а в итоге проиграли все матчи. Сейчас Кейруш пересобрал команду, вернул игроков, которые были на чемпионате мира, но пропустили Золотой Кубок. Для команды в таком составе это всего второй матч, так что для футболистов это отличный опыт – сыграть против сильных игроков.

Сборная России играла в Европе, у футболистов отличный опыт, хорошие результаты на чемпионате мира. Мы не знаем всех игроков, но осведомлены, что у вас есть хорошие футболисты», – сказал Фадли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.