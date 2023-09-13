Катарский журналист ответил на вопрос, стоит ли сборной России переходить в Азию

Катарский журналист Махмуд Фадли поделился мнением о переходе России в азиатскую конфедерацию.

«Тут есть два мнения. Некоторые люди считают, что переход России в Азию будет означать, что российская сборная будет постоянно занимать место на чемпионате мира, потому что это сильная команда. Из-за этого шансы других арабских команд попасть на турнир сильно упадут. Будет как с Австралией, которая пришла в Азию и начала ездить на чемпионаты мира, из-за чего возможности остальных сборных, входящих в азиатскую конфедерацию, стали хуже. Другое мнение такое: Россия – сильная сборная, РПЛ – хорошая лига. С приходом России в Азию пришёл бы совершенно другой стиль игры, что подтолкнуло бы остальных к развитию.

И это очень хорошо. Лично моё мнение, что с переходом России в азиатской конфедерации произошёл бы рост уровня футбола. Я уверен, что сборная России была бы постоянно в топе всех отборов, потому что это очень организованная команда с образованными людьми во главе, чего не скажешь о многих азиатских сборных. В Азии есть Япония, Корея, Саудовская Аравия, Австралия, сейчас ещё Катар, но все они всё равно не такие, как российская сборная.

Если Катар перейдёт в Европу, то ничего там не сможет. В Европе собраны сильнейшие сборные мира, с ними очень сложно соревноваться. У России с ними не такой большой разрыв, как у Катара. России же остаться в Европе лучше для развития футбола, но с точки зрения результатов – лучше перейти в Азию», – сказал Фадли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.