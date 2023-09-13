Карпин рассказал о травме хавбека «Локомотива» Пиняева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев не играл с командой Катара, так как был задействован в товарищеском матче с олимпийской сборной Египта, у него ушиб, который не является серьёзной травмой.

«Пиняев не принял участия в матче с Катаром, потому что играл в Египте. Я не помню, когда приняли по нему решение. У Пиняева ушиб, по-моему, ничего страшного. В «Локомотиве» расскажут. Я не обсуждал с Сергеем то, что он сыграет с Египтом, а не с Катаром», — приводит слова Карпина ТАСС.

С 4 по 12 сентября прошёл сбор национальной команды России, она была разделена на две группы. В первую вошли футболисты не старше 23 лет, которые провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1 и 1:2).

Вторая группа команды России сыграла вничью со сборной Катара (1:1). Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко рассказал, что Пиняев был заменён во втором матче с олимпийской сборной Египта из-за повреждения.