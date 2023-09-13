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Данил Глебов — о Головине: наверное, он один из самых опытных игроков сборной России

Данил Глебов — о Головине: наверное, он один из самых опытных игроков сборной России
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Футболист «Ростова» Данил Глебов считает, что полузащитник «Монако» Александр Головин своим спокойствием и работой в товарищеском матче с командой Катара показал, что является одним из самых опытных игроков сборной России

«Хорошо ощущалось лидерство Александра Головина, потому что человек спокоен, видно, что играет во Франции, в Европе, он, наверное, является одним из опытных футболистов. Поддержку с его стороны во время матча я не видел, но по действиям его видно, что человек спокойно играет, без какой-то запары, в то же время и много беговой работы делает.

Мы не впервые познакомились, по-моему, на отборе на чемпионат мира 2022 года были. Общались с Головиным во время сбора, поиграли в Dota и CS:GO, поэтому нормально», — приводит слова Глебова ТАСС.

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