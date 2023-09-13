Матвей Сафонов: переход в другой клуб РПЛ? Думаю, это вопрос цены

Голкипер «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов ответил на вопрос о возможной смене клубной прописки.
«Нет, ко мне никакие предложения не приходили. «Фиорентина» в 2017 году? Мне уже говорили после этого. Согласился бы уехать? Нет. Это было, когда я поехал за 2000 год рождения играть на турнир в Италию. Мы выиграли его, и, возможно, после этого заинтересовались. На тот момент ко мне никто не подошёл. Я думаю, что это не то, что нужно «Краснодару», — воспитывать своих ребят и просто отдать. Если сейчас поступит предложение, то оно будет обдумываться. В России не перейду в другой клуб? Думаю, что это вопрос цены. Если за меня предложат 50 миллионов, то они сами скажут идти. В «Краснодаре», возможно, так не будет, но это логично. Если сильно тебя хочет какой-то клуб, то он предлагает завышенную стоимость и твоя команда думает, что можно и продать», – сказал Сафонов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
- 13 сентября 2023
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