Гладилин о Дзюбе: человек, завершающий карьеру, — ведущий игрок РПЛ. Такого быть не может
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Бывший отечественный футболист Валерий Гладилин высказался об уровне чемпионата России. Он привёл в пример нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу, который год назад не сумел закрепиться в турецком середняке «Адана Демирспор», а сейчас является одним из ведущих футболистов Российской Премьер-Лиги.
«Уровень чемпионата России упал. Приведу пример Дзюбы. Человек год назад не подошёл слабому турецкому клубу, борющемуся за выживание. А сейчас он основной игрок, без которого не видит игры команда, претендующая на многое в чемпионате России. Такого быть не может! Человек, завершающий карьеру, здесь — ведущий игрок», — сказал Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
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