Бительо сегодня прилетит в Россию для оформления перехода в «Динамо»

Полузащитник «Гремио» Бительо сегодня прилетит в Россию для оформления своего трансфера в московское «Динамо», информирует Ge Globo.

Ранее сообщалось, что бразильский хавбек принял предложение бело-голубых, стороны готовы полностью завершить сделку. «Динамо» заплатит за 23-летнего футболиста около € 10 млн. Отмечается, что «Гремио» очень нужны деньги, так как за это трансферное окно клуб не продал ни одного игрока.

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника Бительо составляет € 7 млн. В текущем сезоне футболист принял участие в 43 матчах за бразильский клуб, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.