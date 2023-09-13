Александр Самедов поддержал призыв Карпина к российским футболистам уезжать из РПЛ

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Спартака» Александр Самедов поддержал призыв главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина к российским футболистам уезжать из РПЛ.

«Согласен со словами Карпина. Чемпионат слабеет. Если у игроков есть возможность уезжать в Европу и играть там, то нужно уезжать. Таким образом футболисты будут сильнее. Это будет хорошо для них, ведь они будут играть в более сильных чемпионатах. Уровень сборной, думаю, тоже будет расти в таком случае», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин высказал мнение, что молодым российским футболистам следует переходить в зарубежные клубы, чтобы повысить свой уровень.