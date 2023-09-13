«Динамо» совершит несколько платежей для оформления трансфера Бительо

Московское «Динамо» оплатит трансфер полузащитника «Гремио» Бительо несколькими платежами. Полная сумма сделки должна быть переведена на счёт «Гремио» до конца 2023 года, информирует Ge Globo.

Ранее сообщалось, что бразильский хавбек принял предложение бело-голубых, стороны готовы полностью завершить сделку. «Динамо» заплатит за 23-летнего футболиста около € 10 млн. Отмечалось, что «Гремио» очень нужны деньги, так как за это трансферное окно клуб не продал ни одного игрока.

Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника Бительо составляет € 7 млн. В текущем сезоне футболист принял участие в 43 матчах за бразильский клуб, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.