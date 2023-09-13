Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» начал переговоры по Гайчу и Сулейманову из-за проблем с трансфером форварда Кабесы

«Сочи» начал переговоры по Гайчу и Сулейманову из-за проблем с трансфером форварда Кабесы
Аудио-версия:
Комментарии

«Сочи» договорился о переходе эквадорского форварда Алехандро Кабесы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Но во время прохождения медосмотра у форварда обнаружились проблемы со здоровьем из-за недавней травмы.

В связи с этим «Сочи» сейчас раздумывает над необходимостью трансфера игрока и параллельно начал переговоры об аренде Адольфо Гайча из ЦСКА и трансфере Тимура Сулейманова из «Пари НН».

После семи туров «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков. Нынешний главный тренер Дмитрий Хохлов возглавил команду в апреле текущего года. Прежде российский специалист работал в «Роторе», «Кубани» и на разных должностях в московском «Динамо». В прошлом сезоне «Сочи» занял 10-е место в чемпионате России.

Материалы по теме
Воспитанник «Краснодара» уехал в Европу, «Зенит» укрепил нападение. Трансферы недели в РПЛ
Воспитанник «Краснодара» уехал в Европу, «Зенит» укрепил нападение. Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android