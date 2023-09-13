«Сочи» начал переговоры по Гайчу и Сулейманову из-за проблем с трансфером форварда Кабесы

«Сочи» договорился о переходе эквадорского форварда Алехандро Кабесы. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Но во время прохождения медосмотра у форварда обнаружились проблемы со здоровьем из-за недавней травмы.
В связи с этим «Сочи» сейчас раздумывает над необходимостью трансфера игрока и параллельно начал переговоры об аренде Адольфо Гайча из ЦСКА и трансфере Тимура Сулейманова из «Пари НН».
После семи туров «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав шесть очков. Нынешний главный тренер Дмитрий Хохлов возглавил команду в апреле текущего года. Прежде российский специалист работал в «Роторе», «Кубани» и на разных должностях в московском «Динамо». В прошлом сезоне «Сочи» занял 10-е место в чемпионате России.
- 13 сентября 2023
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