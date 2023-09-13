Вячеслав Колосков — о сборной России: лучше не играть, чем играть так, как с Катаром

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков признался, что его не порадовала игра сборной России в товарищеском матче с Катаром (1:1).
«Игра сборной России произвела печальное впечатление. Но такое впечатление произвела не только наша игра, но и Катара. Играли тихо, спокойно, не торопясь, никого не трогая. В последние 15 минут показали ту игру, которую хотелось увидеть: острую, жёсткую, наступательную, смелую. Такой игры я ожидал от нашей команды. Лучше не играть, чем играть вот так», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Матч с Катаром стал для сборной России заключительным на сентябрьских учебно-тренировочных сборах. До этого Россия составом до 23 лет дважды встречалась со сборной Египта U23. Первый матч закончился со счётом 1:1, во второй игре сильнее оказались египтяне — 2:1.
- 13 сентября 2023
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