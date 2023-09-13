Изидор: если бы не возникло предложение «Зенита», я бы остался в «Локомотиве»

Новый нападающий «Зенита» Вильсон Изидор признался, что он бы остался в «Локомотиве», если бы не получил предложение из Санкт-Петербурга.

«Летом у меня были предложения от разных европейских клубов, в том числе из Франции. Переговоры не закончились ничем, и в какой-то момент я загрустил. Но затем появилось предложение от «Зенита», и я воспрял духом, потому что было приятно получить его. Но если бы это предложение не возникло, то я бы остался в «Локомотиве» — мой контракт действует еще несколько лет»,, — передает слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

9 сентября стало известно о переходе французского нападающего Вильсона Изидора из московского «Локомотива» в санкт-петербургский «Зенит». Футболист будет выступать за сине-бело-голубых под 10-м номером, который ранее принадлежал бразильскому форварду Малкому, перешедшему в это трансферное окно в саудовский «Аль-Хиляль».