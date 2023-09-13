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Вильсон Изидор: перейти в «Зенит» — это всё равно, что во Франции перейти в «ПСЖ»

Вильсон Изидор: перейти в «Зенит» — это всё равно, что во Франции перейти в «ПСЖ»
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Нападающий Вильсон Изидор сравнил переход в «Зенит» с трансфером из любого французского клуба в «ПСЖ».

«Такое происходит везде. Такие разговоры начинаются всегда, когда какой-то игрок переходит в большой клуб — в «Манчестер Сити» в Англии или в «Ювентус» в Италии. Если говорить о моем случае, то я даже не представлял, что между «Локомотивом» и «Зенитом» есть принципиальное соперничество, что такое будет обсуждаться.

В любом случае трансфер был моим желанием — я сообщил руководству «Локомотива», что хочу поменять команду. Решение для меня было простым, ведь «Зенит» — самый большой клуб России. Это всё равно что во Франции перейти в «ПСЖ». Я принял решение очень быстро», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

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