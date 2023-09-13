Вильсон Изидор: перейти в «Зенит» — это всё равно, что во Франции перейти в «ПСЖ»
Поделиться
Нападающий Вильсон Изидор сравнил переход в «Зенит» с трансфером из любого французского клуба в «ПСЖ».
«Такое происходит везде. Такие разговоры начинаются всегда, когда какой-то игрок переходит в большой клуб — в «Манчестер Сити» в Англии или в «Ювентус» в Италии. Если говорить о моем случае, то я даже не представлял, что между «Локомотивом» и «Зенитом» есть принципиальное соперничество, что такое будет обсуждаться.
В любом случае трансфер был моим желанием — я сообщил руководству «Локомотива», что хочу поменять команду. Решение для меня было простым, ведь «Зенит» — самый большой клуб России. Это всё равно что во Франции перейти в «ПСЖ». Я принял решение очень быстро», — передаёт слова Изидора корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Комментарии
- 13 сентября 2023
-
16:47
-
16:42
-
16:32
-
16:28
-
16:18
-
16:18
-
16:16
-
16:15
-
16:09
-
16:06
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:50
-
15:43
-
15:43
-
15:20
-
15:18
-
15:10
-
15:03
-
15:00
-
14:59
-
14:56
-
14:50
-
14:46
-
14:40
-
14:39
-
14:25
-
14:20
-
14:20
-
14:20
-
14:10
-
14:01
-
14:01
-
14:00
Партнерский контент