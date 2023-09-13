«Интер» намерен продлить контракт с Генрихом Мхитаряном

Миланский «Интер» хочет продлить трудовые отношения с армянским полузащитником Генрихом Мхитаряном. Об этом сообщает журналист Храч Хачатрян в своём «твиттере».
Действующее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.
Напомним, 34-летний футболист перешёл в «Интер» из «Ромы» в июле 2022 года. С того момента Мхитарян принял участие в 34 матчах миланского клуба в чемпионате Италии, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами. За период выступлений в составе «нерадзурри» Мхитарян выиграл кубок Италии, а также Суперкубок Италии. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.
После трёх туров «Интер» набрал 9 очков и на текущий момент занимает 1-е место в Серии А.
- 13 сентября 2023
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