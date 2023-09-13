Тренер «Баварии» Томас Тухель разочарован игрой де Лигта

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель недоволен уровнем игры, который демонстрирует нидерландский защитник Маттейс де Лигт. Об этом информирует TZ.

Сообщается, что немецкому специалисту не нравится, что де Лигт слишком медленно набирает физическую форму, а также отдаёт много поперечных пасов, пренебрегая вертикальными передачами. На текущий момент Юпамекано и Ким Мин Джэ выигрывают конкуренцию у 24-летнего защитника. Подчёркивается, что де Лигт понимает своё нынешнее положение и отношение Тухеля к нему, но готов бороться за место в основном составе.

Напомним, в нынешнем сезоне Бундеслиги нидерландский защитник принял участие в трёх матчах, в которых в общей сложности провёл на поле 11 минут. Де Лигт перешёл в «Баварию» из «Ювентуса» в 2022 году. По информации СМИ, мюнхенский клуб заплатил за футболиста € 67 млн.