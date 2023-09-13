Владислав Карапузов: у Захаряна всё получится в Испании

Полузащитник «Пари НН» Владислав Карапузов рассказал об общении с бывшими одноклубниками по московскому «Динамо».
«Поддерживаю ли связь с кем-то из «Динамо»? Со всеми поддерживаю, с кем-то видимся, общаемся. Рад за моего друга Арсена Захаряна, что он уехал. С Ярославом Гладышевым поддерживаем связь. Получится ли у Арсена в Испании? Да, получится. Он очень силён психологически, интеллектуально. Уверен, у него всё получится. Может, не стоит ожидать от него чего-то в ближайшие месяцы, но в этом сезоне, если не будет травм, уверен, что у Арсена всё получится», — приводит слова Карапузова издание «РБ Спорт».
«Реал Сосьедад» объявил о переходе Захаряна из московского «Динамо» 19 августа. Контракт 20-летнего российского футболиста с испанским клубом рассчитан до 30 июля 2029 года. Бело-голубые заработали с продажи воспитанника € 13 млн.
- 13 сентября 2023
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