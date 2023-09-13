Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матео Кассьерра признан лучшим игроком «Зенита» в июле-августе

Матео Кассьерра признан лучшим игроком «Зенита» в июле-августе
Комментарии

26-летний колумбийский нападающий Матео Кассьерра признан лучшим игроком санкт-петербургского «Зенита» в июле-августе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

За этот период форвард провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Кассьерра стал игроком сине-бело-голубых, перейдя из «Сочи» в июле 2022 года. За всё время выступлений за «Зенит» колумбийский форвард принял участие в 45 играх, забил 12 мячей и отдал 11 результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в семи встречах.

Материалы по теме
Бенхамин Гарре признан лучшим игроком РПЛ в июле и августе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android