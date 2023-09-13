Матео Кассьерра признан лучшим игроком «Зенита» в июле-августе

26-летний колумбийский нападающий Матео Кассьерра признан лучшим игроком санкт-петербургского «Зенита» в июле-августе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

За этот период форвард провёл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей.

Кассьерра стал игроком сине-бело-голубых, перейдя из «Сочи» в июле 2022 года. За всё время выступлений за «Зенит» колумбийский форвард принял участие в 45 играх, забил 12 мячей и отдал 11 результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в семи встречах.