«Крылья Советов» объявили о переходе форварда ЦСКА Ушакова

Нападающий ЦСКА Егор Ушаков присоединился к «Крыльям Советом» на правах годичной аренды. Об этом сообщает пресс-служба самарского клуба.

Отмечается, что у «Крыльев» будет право выкупа молодого футболиста. Форвард будет выступать за новый клуб под 41-м номером.

Фото: t.me/fckssamara_official

Ушаков находится в системе ЦСКА с 2020 года. В текущем сезоне 20-летний нападающий провёл за армейцев пять матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 400 тысяч.

Ушаков является воспитанником московского «Локомотива». Молодой футболист также успел поиграть ещё за один столичный клуб — «Торпедо».