Никита Кривцов: «Краснодару» реально побороться за первое место — это наша задача

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов высказался о задачах своего клуба в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Прекрасно, когда команда на первом месте. Сейчас у нас перерыв, будем добиваться дальше побед и постараемся остаться на этом месте. Реально ли побороться за первое место? Я думаю, что да. Наша задача бороться только за первое место», — сказал Кривцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

21-летний Кривцов перешёл в «Краснодар» в 2021 году из «Томи». В сезоне-2022/2023 полузащитник провёл 27 матчей за «быков» во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн.