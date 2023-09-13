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«Алания» арендовала форварда «Пари НН» Кротова

«Алания» арендовала форварда «Пари НН» Кротова
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Нападающий «Пари Нижний Новгород» Вячеслав Кротов отдан в аренду во владикавказскую «Аланию» до конца этого года.

В составе «Пари НН» Вячеслав в прошлом сезоне провёл 30 матчей, записав в свой актив два гола. Всего в Российской Премьер-Лиге 30-летний игрок провёл 181 матч. Будем следить за дальнейшей работой и профессиональной судьбой Вячеслава и помогать в случае, если это потребуется. Успехов в новом клубе, Вячеслав!», — написала пресс-служба нижегородского клуба.

30-летний форвард является воспитанником московского «Динамо». За свою карьеру он успел поиграть за астраханский «Волгарь», московский «Спартак» и «Уфу». По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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