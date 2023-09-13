Капитан «Химок» Нетфуллин: у нашей команды есть всё, чтобы вернуться в РПЛ

Полузащитник и капитан «Химок» Равиль Нетфуллин рассказал о причинах удачной игры тех команд, которые не считаются фаворитами в борьбе за выход в Российскую Премьер-Лигу.

«По мне, нахождение наверху таблицы таких команд как «Сокол» или «Тюмень» — явление временное. Дело в эмоциях, в том, что турнир для них новый. Сейчас эти клубы стараются набрать максимальное количество очков, чтобы обезопасить себя от борьбы за выживание после перерыва. Что касается «Химок», то у нас есть всё, чтобы вернуться – условия, стадион, состав. Ничего не мешает выполнить подобную задачу.

Если говорить про «Торпедо», откуда мне пришлось уйти перед началом нынешнего сезона, то обид нет. Я, конечно, не думал, что уход получится таким, учитывая, сколько я отыграл за эту команду, но время всё расставит на свои места», — приводит слова Нетфуллина Legalbet.

В турнирной таблице Первой лиги «Химки» занимают седьмое место после девяти туров. В активе подмосковной команды 14 очков. Лидирует «Алания», набравшая 20 очков.