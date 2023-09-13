Джамал Мусиала – лучший игрок «Баварии» сезона-2022/2023

20-летний полузащитник Джамал Мусиала был признан болельщиками «Баварии» лучшим игроком сезона, набрав 46% голосов.

«Я хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые проголосовали за меня как за игрока года. Для меня большая честь быть отмеченным в такой сильной команде. Надеюсь, я смогу продолжать в том же духе и приносить вам радость», — приводит слова Мусиалы официальный сайт клуба.

В сезоне-2022/2023 Джамал принял участие в 47 матчах за немецкий клуб, в которых забил 16 голов и отдал 13 результативных передач. Этот результат позволил футболисту стать лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом мюнхенского клуба.

Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн. Действующий контракт Мусиалы рассчитан до 30 июня 2026 года.