Дьяков: Карпин может советовать, сколько угодно, но если наши игроки не нужны в Европе?

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался об отъезде российских футболистов в европейские чемпионаты.
«Ничего плохого нет, что Карпин много раз советовал уехать в Европу, но есть ли там спрос на этих игроков? Был бы спрос, они бы уезжали. За границей есть еврокубки. В нынешнее время там играть лучше. Зарплаты, наверное, не такие, какие были 5-7 лет назад. Карпин может советовать, сколько угодно, но если они не нужны в Европе? На них нет спроса. Вот у Захаряна была возможность, уехал. Кузяев тоже поступил правильно — поиграл в «Зените», выиграл все возможные титулы, заработал деньги, а теперь решил попробовать свои силы там. Почему нет? Лучше поздно, чем никогда. Он молодец! Может, ещё кто-то последует за его примером. Было бы хорошо. Но пока либо боятся что-то менять, либо не особо там нужны наши футболисты», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 13 сентября 2023
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